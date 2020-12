Con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi, Samsung ha avviato il roll out di One UI 3.0, la nuova interfaccia basata su Android 11, anche per Samsung Galaxy S20 Fan Edition, andando così a completare l’aggiornamento della gamma Galaxy S20.

Nella roadmap si parlava del mese di febbraio 2021, ma a quanto pare gli ingegneri sud coreani hanno fatto gli straordinari per portare la nuova interfaccia anche sul più recente modello della serie S20 prima di Natale. Il roll out è partito dalla Russia con il firmware G780FXXU1BTL1, che pesa circa 6,3 GB, a testimonianza dell’importanza dell’aggiornamento.

Insieme alla nuova versione di Android arrivano anche le patch di sicurezza del mese di dicembre, le più recenti a disposizione. Ancora una volta dunque Samsung si dimostra attenta al discorso sicurezza, rilasciando le patch più aggiornate insieme al major upgrade.

Sono davvero tante le novità introdotte da Samsung con One UI 3.0, a partire da una interfaccia ottimizzata, l’introduzione delle conversazioni nell’area delle notifiche, controlli multimediali rivisitati e tanti aggiornamenti anche per le principali applicazioni.

Se non lo avete già fatto potete dare uno sguardo alla nuova One UI 3.0, alle modifiche all’interfaccia e alle app e al funzionamento in generale, guardando il nostro video realizzato su Samsung Galaxy S20.