OPPO continua a presentare nuovi smartphone di fascia media muniti di connettività 5G, ed in queste ore svela OPPO A53 5G.

Design e caratteristiche OPPO A53 5G

OPPO A53 5G è caratterizzato da un design da classico medio gamma, con cornici piuttosto ottimizzate (tranne per la porzione inferiore) ed un ampio display con fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra. Il pannello, di tipo LCD, raggiunge una diagonale da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel e refresh rate a 90 Hz. Niente sensore per le impronte integrato nel display, per ovvi motivi, il quale viene invece posizionato lateralmente ed inserito nel sottile frame che separa la facciata frontale da quella posteriore.

In questo versante trova posto un modulo fotografico squadrato con tre sensori (16+2+2 MP) con flash LED, mentre al suo interno è integrato il processore MediaTek Dimensity 720 accompagnato da 4/6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di storage UFS 2.1. Piuttosto completa la connettività con supporto al dual SIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, jack audio da 3.5 mm e porta USB Type-C per la batteria da 4040 mAh con ricarica a 18 W.

Lato OS, infine, troviamo Android 10 con la personalizzazione ColorOS 7.2.

Scheda tecnica

Display LCD Full HD+ da 6.5 pollici a risoluzione 2400 × 1080 pixel e refresh rate a 90 Hz;

processore MediaTek Dimensity 720;

4/6GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di storage UFS 2.1;

fotocamera posteriore: sensore da 16 MP con apertura f/2.2, sensore di profondità da 2 MP e sensore da 2 MP macro con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.0;

dimensioni 162.2 × 75.0 × 7.9 mm con peso pari a 175 grammi;

connettività dual SIM, jack audio da 3.5 mm, radio FM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C;

batteria da 4040 con ricarica a 18W;

Android 10 con ColorOS 7.2.

Prezzo e disponibilità OPPO A53 5G

OPPO A53 5G è disponibile in Cina sul sito ufficiale nelle colorazioni nera, verde e viola, a 1299 yuan (circa 160 euro al cambio) per la versione con 4+128 GB. Il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di storage sarà disponibile solo in seguito.