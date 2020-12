Dal 21 dicembre 2020 i consumatori avranno un ulteriore strumento a loro disposizione per difendersi dagli operatori di telefonia fissa e mobile: infatti il nuovo Codice delle Comunicazioni elettroniche rende obbligatorio per i gestori la predisposizione di un vero e proprio documento di Sintesi contrattuale.

Obbligatorio il documento di Sintesi contrattuale per gli operatori telefonici

Così come stabilito dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, è necessario per tutti gli operatori di telefonia predisporre un documento di Sintesi contrattuale necessario per rispettare gli obblighi di informazione che la normativa impone loro. Questo documento, che ciascun cliente ha il diritto di consultare prima della sottoscrizione di un contratto, contiene tutte le informazioni necessarie a determinare, in modo trasparente e comprensibile, le condizioni e i relativi costi dell’offerta che si intende sottoscrivere.

Il documento di “Sintesi contrattuale”, che invero taluni operatori telefonici già rendono disponibile, è un ulteriore passo verso una piena e concreta trasparenza delle informazioni contrattuali e quindi una maggiore protezione dei consumatori. Solo il tempo ci dirà se questo semplice documento migliorerà le cose.