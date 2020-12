Instagram è una delle piattaforme di social media più note e usate al mondo, per questo motivo è molto importante che abbia responsabilmente deciso di unirsi ad altre realtà simili nella lotta contro la disinformazione in materia di COVID-19.

Se nella giornata di ieri avevamo dato il bentornato a Instagram Lite, la novità ufficializzata in data odierna è decisamente più significativa per il momento storico che il mondo sta attraversando.

Con un paio di tweet attraverso l’account ufficiale Instagram Comms sono state annunciate un paio di nuove funzioni che dovrebbero rivelarsi utili nel contrastare la disinformazione e favorire piuttosto il raggiungimento da parte degli utenti di notizie e indicazioni provenienti da fonti credibili.

In particolare, gli utenti che si trovino in zone con un numero di contagi in aumento vedranno un link alle proprie autorità sanitarie locali al di sopra del feed. Tutti gli utenti che effettueranno ricerche di informazioni in materia di vaccino verranno reindirizzati a fonti sanitarie credibili.

Queste misure verranno assunte da Instagram in aggiunta all’impegno di bloccare gli hashtag che contengano disinformazione proprio in materia di vaccini.

Come si diceva in apertura, Instagram non è la prima piattaforma di social media a muoversi in questa direzione: la casa madre Facebook, per citarne una, sta cercando di contrastare la diffusione di fake news sulla pandemia inviando delle notifiche apposite agli utenti che vi abbiano interagito. Questo senza dimenticare che ad esempio YouTube ha iniziato ad inserire delle schede informative sotto ai video riguardanti la pandemia, linkando fonti accreditate come CDC e WHO. La stessa Twitter di recente ha annunciato che prenderà provvedimenti per rimuovere la disinformazione in tema di vaccini per il COVID-19.

Avete già visto queste nuove feature di Instagram nel vostro feed? Fatecelo sapere nei commenti e scaricate l’ultima versione dell’app dal Google Play Store tramite il badge sottostante.