Continua l’espansione degli store fisici di Iliad all’interno del nostro Paese e oggi, 18 dicembre 2020, l’operatore telefonico festeggia l’apertura del quarto store Iliad nella nostra Capitale. Il negozio di Iliad trova posto all’interno del Centro Commerciale Euroma2 sito in Viale dell’Oceano Pacifico, 83, nel quartiere Eur.

È il quarto store nella Capitale

All’interno dello store, come avviene anche negli altri disponibili nelle varie città italiane, sono rigorosamente rispettate tutte le disposizioni in materia di distanziamento sociale e i protocolli di sicurezza necessari per contenere la diffusione del Coronavirus.

Lo store Iliad all’interno del Centro Commerciale Euroma2 si aggiunge agli altri tre già aperti a Roma, di cui uno in Via Cola di Rienzo 238, uno presso il Centro Commerciale Roma Est e l’altro nella Galleria Commerciale Auchan a Porta di Roma.

In totale la compagnia francese può contare su 18 store sparsi su tutto il territorio nazionale – questo tool vi permette di scoprire il punto vendita più vicino a voi -, compresi i corner con le Simbox Iliad. A tal proposito, in questi giorni l’operatore ha aperto nuovi angoli Simbox Iliad all’interno di alcuni punti Unieuro in Piemonte, Emilia Romagna e Molise.

Ecco la loro ubicazione nel dettaglio:

Unieuro Gaglianico, in Via Camillo Cavour, 5, a Gaglianico (BI);

Unieuro Carpi, in Via delle Magliaie, 1, a Carpi (MO):

Unieuro Termoli, in Via Madonna delle Grazie, 53, a Termoli (CB).

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche