Il team di Google ha lanciato una nuova interessante funzionalità legata al suo motore di ricerca, pensata per lo shopping natalizio, per consentire agli utenti di acquistare rossetti e ombretti rimanendo al sicuro nelle loro case.

Tale feature, sviluppata in collaborazione con ModiFace e Perfect Corp (società che si occupano di tecnologie di bellezza AR), metterà a disposizione degli utenti un modo per provare virtualmente il trucco direttamente dai risultati di ricerca.

Stando a quanto si apprende, questa nuova funzionalità permetterà di provare virtualmente prodotti di L’Oreal, MAC Cosmetics, Black Opal e Charlotte Tilbury.

Quando si cercano prodotti di questi marchi, per esempio i rossetti Powder Kiss di Mac, su Chrome o sull’app Google, ci si imbatterà nell’esperienza virtuale e sarà possibile provarli su foto di modelli con tonalità di pelle diverse o su sé stessi attraverso la fotocamera del telefono.

Non si tratta della prima soluzione di questo tipo ma senza dubbio avere la possibilità di accedere ad essa direttamente dai risultati di ricerca rende le cose più facili.

Inoltre, Google inizierà a mostrare consigli di utenti ed esperti di bellezza, abbigliamento, casa e giardino, inclusi gli influencer online, quando si naviga su Google Shopping sul proprio telefono.

Google testa una nuova interfaccia per YouTube Music

E sempre a proposito del colosso di Mountain View, i suoi sviluppatori stanno testando con alcuni utenti una nuova modica dell’interfaccia di YouTube Music, in virtù della quale cambiano i layout dei singoli e degli album nelle pagine degli artisti.

In pratica, la nuova interfaccia mostra tutti i singoli e gli album di un artista in un formato a griglia (immagine a sinistra) invece che con l’attuale elenco (immagine a destra):

La nuova interfaccia a griglia porta in primo piano le copertine degli album e mostra il nome del brano e l’anno di uscita mentre al momento non è chiaro se l’app fornirà agli utenti un’opzione per passare da un layout all’altro. Staremo a vedere.