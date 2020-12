Gli smartphone della serie Pixel di Google sono da sempre considerati fra quelli che offrono la migliore user experience sul mercato, merito anche dall’implementazione di Android stock, proprio come l’ha concepito il team di sviluppo del colosso statunitense. Alcune volte, però, capita che anche i migliori commettano qualche piccolo errore, come nel caso del bug audio di Google Pixel 5.

Appuntamento al prossimo mese

In sostanza, senza un motivo apparente, diversi utenti lamentano un comportamento piuttosto strano del sistema che gestisce l’audio sull’ultimo smartphone di Google, soprattutto per quanto riguarda il volume dei toni di sistema (come ad esempio l’effetto audio dello screenshot) o dell’audio delle notifiche in entrata.

Purtroppo, nonostante i frequenti aggiornamenti software che l’azienda ha rilasciato per il device, non ultimo il ricchissimo Feature Drop di dicembre, i programmatori di Google non sono riusciti a correggere il sopracitato bug. Le cose, però, come sottolinea un community specialist sul forum ufficiale di Google (link in fonte), il team è riuscito ad individuare il bug in questione e ha in programma di correggerlo entro il prossimo mese.

Più che aspettarci un aggiornamento software esclusivamente indirizzato a correggere il bug (il classico hotfix), è molto più probabile che l’azienda aggiunga la correzione direttamente all’interno dell’aggiornamento che conterrà le patch di sicurezza per il mese di gennaio 2021.

