Google News accoglie finalmente il tema scuro anche in versione web: mentre la modalità dark è ormai disponibile sull’app da tempo, gli utilizzatori del servizio sul sito web hanno dovuto fare i conti con la sola versione chiara fino a questo momento.

Tema scuro anche sulla versione web di Google News

Il tema scuro è una funzione molto richiesta dagli utenti, soprattutto se utilizzatori di smartphone con display AMOLED: i colori scuri, che si tratti di nero assoluto (=pixel spenti con la tecnologia OLED) o del grigio usato da Big G, permettono di risparmiare batteria e di irritare meno gli occhi nelle ore serali. La questione batteria non riguarda naturalmente la fruizione di Google News da PC, visto che i monitor OLED sono ancora molto rari, ma leggere le notizie di sera o con poca luce affaticherà comunque meno gli occhi.

Come attivare il tema scuro su Google News in versione web

Attivare la modalità scura di Google News sulla versione web è semplicissimo: basta recarsi sul sito, cliccare sulle impostazioni in basso a sinistra e scegliere l’opzione che più vi aggrada. Potete optare per visualizzare sempre il tema dark, rimanere su quello chiaro o seguire le indicazioni del sistema in modo automatico (quest’ultima è quella di default).

Specifichiamo che la modalità scura di Google News web è disponibile solo una volta eseguito il login con l’account Google: niente da fare se siete soliti spulciare le notizie in modalità incognito.

