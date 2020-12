Google Discover è un’app in costante evoluzione come testimoniano le piccole novità che Google sta introducendo in questi giorni. Dopo aver trasformato, almeno in alcuni Paesi, Google Play Film in Google TV, ora è la volta del feed di Discover che introduce una nuova serie di raccomandazioni, anche legate al mondo del cinema, insieme ad altre dedicate alla bellezza.

Tra le tantissime schede che popolano Google Discover, arriva un nuovo carosello di contenuti, “What to Watch” che in italiano sarà tradotto verosimilmente con “Cosa guardare”. Nella nuova sezione saranno inseriti film disponibili in streaming, a noleggio, acquistabili o inclusi in un qualsiasi servizio.

Non è al momento chiaro se i contenuti siano suggeriti in base a quanto guardato su Google TV/ Google Play Film o se invece provengano dai titoli più visti o più cercati in Rete.

Sempre su Google Discover, ma anche su Google Shopping, arrivano nuove raccomandazioni da parte di esperti e appassionati del settore, legati a bellezza, abbigliamento e arredamento per la casa e il giardino. Presto dunque potremo vedere prodotti consigliati da makeup artist o da interior designer con suggerimento per migliorare la persona e la casa. Tutti i consigli arrivano dal team che ha sviluppato Shoploop, che viene dai più descritto come il TikTok per lo shopping.