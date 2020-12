È consuetudine per Google chiedere il feedback ai propri utenti, per migliorare la qualità dei propri servizi e per conoscere le impressioni sulle novità introdotte. L’ultima richiesta in ordine di tempo arriva dall’app Google ed è relativa alla qualità delle ricerche.

In questi giorni la compagnia americana sta chiedendo feedback per migliorare i risultati in base alla località dell’utente e sta inviando alcune notifiche silenziose agli utenti con l’icona di un profilo verde evidenziata da una stellina. Toccando la notifica l’utente viene rimandato a una pagina locale che propone un breve sondaggio sull’utilità di Ricerca Google.

Previous Next Fullscreen

All’utente viene dunque chiesto di valutare la qualità dei risultati delle ricerche, in questo caso legate a ricerche geografiche, con la possibilità di decidere se ricevere o meno simili richieste in futuro. Per aiutare l’utente nella propria valutazione, la pagina mostra la query di ricerca, la data in cui è stata effettuata e i risultati mostrati dall’app Google.

La valutazione andrà espressa con il classico metodo delle faccine/espressioni, per indicare il proprio grado di soddisfazione. Successivamente viene proposta una serie di brevi domande che serviranno a Google per migliorare i propri algoritmi di ricerca e fornire risultati sempre più pertinenti.

Potete comunque lasciare il vostro feedback visitando questa pagina, anche senza ricevere una notifica, controllandola periodicamente per scoprire nuove richieste.