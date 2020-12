Prende il via oggi la nuova iniziativa di WINDTRE destinata ad alcuni già clienti che effettueranno il cambio della propria offerta mobile passando ad alcune offerte MIA con addebito sul credito residuo.

La promozione, WINDTRE Xmas 100 Giga, viene attivata automaticamente fino all’11 gennaio e aggiunge 100 GB di traffico Internet per i primi quattro mesi successivi alla sottoscrizione della nuova offerta mobile, appartenente alla famiglia MIA.

In particolare daranno premiati gli utenti che sottoscriveranno un’offerta MIA, MIA S o MIA Call Your Country, già proposte ad alcuni clienti selezionati dal reparto commerciale, ma solo se il canone mensile della nuova offerta è pari o superiore a 9,99 euro.

Per chi invece sceglie il pagamento Easy Pay, con addebito automatico su un metodo di pagamento, è ancora a disposizione la promozione Xmas Giga Unlimited, che offre traffico illimitato per i primi quattro mesi dall’attivazione. Anche in questo caso è necessario che il costo dell’offerta sia pari o superiore a 9,99 euro al mese.

I già clienti potranno selezionare un’offerta tra MIA, MIA S, MIA Call Your Country Easy Pay, MIA Plus, MIA Plus Dati e Mia C Smart. Le offerte della serie MIA includono sempre minuti illimitati e 500 SMS, con una quantità di traffico Internet variabile e un prezzo personalizzato, con oltre 180 combinazioni “ad personam”.