Quest’oggi è una giornata piuttosto importante per WhatsApp (e di rimando per Facebook) che, oltre ad avere avviato il rollout delle chiamate e video chiamate su WhatsApp Web e aver lanciato ancora una volta Instagram Lite, presenta anche un piano di espansione piuttosto importante per l’app di instant messaging.

Al via le vendite di servizi assicurativi

Infatti, durante l’evento Facebook Fuel svoltosi in India, il colosso statunitense ha annunciato l’arrivo di prodotti assicurativi e pensionistici su WhatsApp. Sì, avete capito bene: WhatsApp, dopo aver lanciato il servizio WhatsApp Pay per dare modo alle piccole imprese indiane di vendere beni e servizi direttamente sull’app, adesso inizia a proporre questo genere di prodotti ad una platea di più di 400 milioni di utenti.

Abhijit Bose, responsabile di WhatsApp India, ha dichiarato che il programma sarà disponibile già a partire da questo mese, con le aziende in grado di offrire i propri servizi assicurati e pensionistici direttamente in-app.

In ultima analisi, l’idea di WhatsApp, almeno per il mercato indiano, è quello di proporsi come “la WeChat dell’India“, cercando di imitare lo strapotere della piattaforma cinese che da anni ormai non rappresenta più un sistema per chattare con amici e parenti, ma una vera e propria estensione dello stato e della pubblica amministrazione.