Manca ancora qualche settimana alla presentazione della serie Samsung Galaxy S21 ma non passa giorno senza che la Rete ci procuri nuove informazioni, dettagli e anticipazioni su quello che è indubbiamente lo smartphone più atteso della prima parte del 2021.

Oggi è la volta di un video dedicato ad AnTuTu, la nota e spesso contestata piattaforma di benchmark, che ci permette di farci un’idea delle prestazioni del nuovo flagship. Anche se i risultati dei benchmark, come ripetiamo da anni, non sono un indicatore assoluto della bontà di uno smartphone, sono uno dei pochi modi per confrontare le prestazioni tra dispositivi con sistemi operativi differenti.

Ecco dunque che oggi vediamo il risultato di Samsung Galaxy S21+ messo a confronto con quello ottenuto da iPhone 12 Pro Max, il migliore degli iPhone presentati pochi mesi fa da Apple. Va detto che il flagship asiatico monta, nel test, una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888, destinata ai mercati nord americani e a quello cinese e non il chipset Exynos 2100 con cui sarà venduto in Europa e nel resto del mondo.

I risultati sono a dir poco strabilianti, e la differenza tra i due smartphone è abissale, una cosa mai accaduta in precedenza. In passato abbiamo visto smartphoneAndroid battere qualche iPhone, ma si trattava di modelli presentati quasi un anno prima, e dotati dunque di processori di generazioni diverse.

In questo caso invece Samsung Galaxy S21+, ammesso che il video non sia stato in qualche modo artefatto, ottiene oltre il 40% in più del punteggio di iPhone 12 Pro Max. Il flagship Apple ottiene infatti 441.227 punti mentre quello targato Samsung si attesta a 634.461 punti, con una differenza di oltre 187.000 punti, una differenza davvero abissale.

Ovviamente di tratta di un dato da prendere con la dovuta cautela, che testimonia la potenza a disposizione dello smartphone ma che non lo rende automaticamente migliore della concorrenza sotto tutti i punti di vista. Sarà comunque necessario attendere la presentazione e la successiva commercializzazione per capire se davvero la nuova serie Samsung sarà superiore agli iPhone 12 di Apple sotto ogni punto di vista.