Dallo staff di DxOMark arriva una nuova approfondita recensione del comparto fotografico di uno smartphone di fascia media di Samsung: stiamo parlando di Samsung Galaxy A71 5G, device lanciato nella prima parte di quest’anno.

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 765G, questo smartphone può contare su un display Super AMOLED da 6,7 pollici, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, il supporto alla connettività 5G e una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel (con apertura f/1.8, PDAF e pixel da 0,8 µm), uno ultra grandangolare da 12 megapixel (con apertura f/2.2), una macro da 5 megapixel e uno di profondità da 5 megapixel, capace di registrare video in risoluzione 4K a 30 fps.

DxOMark mette alla prova la fotocamera di Samsung Galaxy A71 5G

Per quanto riguarda il risultato ottenuto, lo smartphone del colosso coreano ha fatto registrare 88 punti (90 punti per le foto, 87 punti per i video e 34 punti per gli scatti con lo zoom), raggiungendo così Samsung Galaxy A9 e Apple iPhone 7 Plus nella classifica di DxOMark e posizionandosi alle spalle di Samsung Galaxy S7 Edge.

Il punteggio più basso è quello relativo allo zoom (34 punti) e ciò grazie al modulo ultra grandangolare, che comunque non può essere capace di garantire risultati all’altezza di un sensore dedicato con lunghezza focale maggiore.

A dire dello staff di DxOMark, tra i punti di forza della fotocamera di Samsung Galaxy A71 5G vi sono l’accurato livello dell’esposizione, la gamma dinamica abbastanza ampia nei video, il sistema di autofocus negli scatti, il bilanciamento del bianco in interni nelle foto e nei video, il basso livello di rumore nei video.

Tra gli aspetti che invece non hanno convinto i tester vi sono l’elevato rumore nelle foto in condizioni di luce difficili, colori troppo saturi nelle foto, basso dettaglio nelle foto, qualche problema con l’autofocus nei video e foto notturne spesso sottoesposte.

Potete trovare tutti i test seguendo questo link.