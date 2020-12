In queste ore Redmi annuncia lo smartphone Redmi 9 Power, un entry level con design moderno che sa di già visto. È infatti a tutti gli effetti la versione rebrandizzata di Redmi Note 9 4G presentato a fine novembre, solo che in questo caso notiamo la presenza di un sensore fotografico aggiuntivo.

Caratteristiche e design Redmi 9 Power

Redmi 9 Power è dotato di un telaio in colorato e giovanile, con un display IPS da 6,53 pollici a risoluzione Full HD+ e un notch a goccia con sensore selfie da 8 MP. Al suo interno è presente il processore Qualcomm Snapdragon 662 accompagnato da 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage UFS 2.1.

Interessante il comparto fotografico principale con ben quattro sensori, di cui il principale da 48 MP, il secondario ultra grandangolare da 8 MP e gli ultimi due da 2 MP, rispettivamente per fotografie macro e di profondità. Ottima la batteria da ben 6000 mAh con tanto di caricabatterie da 22.5 W presente in confezione, così come la presenza del sensore per le impronte laterali, il dual SIM, jack audio da 3.5 mm, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Scheda tecnica

Display IPS Full HD+ da 6,53 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel;

processore Qualcomm Snapdragon 662;

4 GB di RAM con 64/128 GB di storage UFS 2.1;

fotocamera principale: sensore da 48 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale da 120°, sensore macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP;

fotocamera selfie da 8 MP;

batteria da 6000 mAh con caricabatterie rapido da 22 W;

dual SIM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;

Android 10 con la MIUI 12.

Prezzo e disponibilità Redmi 9 Power

Redmi 9 Power sarà disponibile in India dal prossimo 22 dicembre nelle colorazioni Blazing Blue, Electric Green, Fiery Red e Might Black nelle versioni 4+64 GB e 4+128 GB, rispettivamente al prezzo di 10.999 rupie indiane (circa 122 euro) e 11.999 rupie indiane (circa 133 euro).