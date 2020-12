PhotoRoom Studio è un’app per il fotoritocco che consente di trasformare immagini e foto in pochi secondi. Lo strumento ritaglia automaticamente gli oggetti e le persone nelle foto e rimuove lo sfondo in un tocco permettendo di sceglierne uno bianco oppure uno qualsiasi.

L’app regola l’illuminazione e offre la possibilità di aggiungere testo o un logo, adesivi, collage e di utilizzare una vasta gamma di modelli.

PhotoRoom è come uno studio di fotografia e design

PhotoRoom è uno strumento utile per le immagini di prodotti per l’e-commerce, foto ritratti, copertine per i social e molto altro, grazie alla possibilità di sfumare lo sfondo, cancellarlo o desaturarlo, adattandosi a rivenditori, piccole imprese e creatori di contenuti.

La versione Pro, disponibile in abbonamento al costo di € 29,99 l’anno, rimuove la filigrana e offre l’accesso a tre opzioni di ritaglio professionali e a tutte le librerie di sfondo, inoltre consente l’esportazione in alta risoluzione.

PhotoRoom Studio Pro offre una prova gratuita per ogni account e una volta terminata la prova verrà addebitato il costo di abbonamento che sarà rinnovato automaticamente, a meno che il rinnovo automatico non venga disattivato almeno 24 ore prima della fine del periodo.

PhotoRoom Studio è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali per abbonarsi alla versione Pro. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 8.0 o versioni successive.