Non tutte le ciambelle escono col buco, recita un famosissimo detto ed è proprio quello che sta accadendo in queste ore per OnePlus che, per colpa di un bug, ha annunciato di avere rimandato l’aggiornamento ad Android 11 per tutti gli smartphone della serie OnePlus 7 e OnePlus 7T.

Bisognerà attendere almeno un mese

Come sappiamo nel corso degli scorsi mesi la compagnia si è focalizzata a rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 per la serie OnePlus 8 ma, sfortunatamente, i piani di rilascio per l’ex generazione top di gamma hanno ricevuto un brusco stop per via di un bug piuttosto importante.

Infatti, secondo quanto ufficializzato da OnePlus tramite il forum, sembra che l’update ad Android 11 per OnePlus 7 e OnePlus 7T sia interessato da un bug circa la crittografia dei dati a seguito dell’installazione dell’aggiornamento. In attesa che l’azienda riesca a risolvere il problema anche grazie all’aiuto del team tecnico di Qualcomm – ricordiamo che OnePlus 7 e OnePlus 7T sono rispettivamente muniti dei SoC Qualcomm Snapdragon 855 e Qualcomm Snapdragon 855+ -, si è deciso di sospendere la propagazione dell’aggiornamento e concentrasi sulla risoluzione del sopracitato bug.

L’azienda statunitense, secondo le stime di OnePlus, dovrebbe riuscire a fornire una soluzione entro questa settimana; se la patch dovesse rivelarsi funzionante e definitiva, il team di sviluppo si aspetta di far partire la beta privata di Android 11 entro questo mese e la beta pubblica nel prossimo futuro.