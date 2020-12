Vi ricordate di Instagram Lite, il client estremamente popolare in alcuni Paesi che permetteva di godere di un’esperienza in gran parte simile all’applicazione Instagram ma che è stata ufficialmente chiusa alcuni mesi fa? Ebbene, in queste ore, Facebook, durante l’evento “Facebook Fuel For India“, ha annunciato Instagram Lite.

Instagram Lite torna anche in Italia

Instagram Lite, così come nella versione poi rimossa, offre un’esperienza utente estremamente appagante per essere un’applicazione di poco inferiore a 2 MB. Attualmente disponibile solo in India, ed in tutte le lingue locali, dovrebbe arrivare anche in altri Paesi nel corso dei prossimi mesi, dove evidentemente è richiesta la presenza di un’app di questo tipo.

Con Instagram Lite l’utente non potrà godere delle ultime novità annunciate da Instagram nel corso degli ultimi mesi, come ad esempio Instagram Reels, la nuova sezione per lo shopping e IGTV, ma per il resto sarà ad esempio possibile vedere e creare storie, oltre ovviamente a condividere video e foto con i propri amici.

La limitazione geografica di Instagram Lite non rende possibile scaricare l’applicazione nel nostro Paese attraverso il Play Store di Google, ma fortunatamente è possibile installare l’APK tramite un semplice sideload proprio come se fosse un’app qualsiasi, direttamente da questo link di APK Mirror.

Abbiamo provato ad installare l’APK su uno smartphone presente in redazione e Instagram Lite funziona perfettamente. Si avvia rapidamente e garantisce sicuramente un utilizzo soddisfacente per chi è munito di uno smartphone con un hardware non proprio all’ultimo grido.