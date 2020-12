Google One, il servizio in abbonamento di Big G per usufruire di spazio di archiviazione in cloud, accoglie un gradito taglio di prezzo per quello che riguarda i piani più corposi – 10, 20 e 30 TB –, ma purtroppo lo sconto sembra riservato al solo mercato statunitense.

Lo scorso mese Google aveva dato l’epocale annuncio dell’imminente addio allo spazio di archiviazione gratuito illimitato su Foto e giusto qualche ora fa abbiamo parlato delle ultime novità riguardanti lo spazio di archiviazione di altri servizi di Google.

Questi cambiamenti in atto implicano che tanti utenti del cloud di Big G intenzionati a rimanere tali si ritroveranno presto a fare i conti con un nuovo abbonamento mensile da pagare.

Per questo motivo, il dimezzamento di prezzo che il colosso di Mountain View ha deciso di applicare ai piani più grandi del servizio Google One arriva al momento opportuno, quando meno negli USA.

Avete letto bene, Google ha annunciato che: «For members that need more space, we’re cutting the price of our 10 TB, 20 TB, and 30 TB plans by 50%. If you’re already on a qualifying plan, you’ll start seeing savings automatically». Nel discorso rientrano Gmail, Google Foto, Drive, Workspace e quant’altro.

Come potete vedere dallo screenshot, in forza di questo taglio di prezzo, la spesa per i tre piani diventerà la seguente: il piano da 10TB costerà 49,99 dollari al mese, quello da 20TB passerà a 99,99 dollari al mese e quello da 30TB a 149,99 dollari al mese. Nessun cambiamento interesserà i servizi inclusi nel prezzo (dalla VPN per Android al 10% di sconto sul Google Store passando per l’assistenza dedicata etc.)

I prezzi dei piani rimanenti non subiscono alcuna variazione. Nella stessa sede è stata annunciata ufficialmente l’app di Google One per iOS, lanciata silenziosamente il mese scorso.

Purtroppo, come potete vedere dagli altri due screenshot in euro, lo sconto al momento non ha ancora raggiunto il nostro mercato, dove i prezzi sono rimasti invariati. La speranza, per gli utenti più esigenti, è che sia solo questione di tempo.

