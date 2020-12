Google sta aggiornando il suo Nest Hub e Nest Hub Max, il device più completo tra le offerte dell’azienda californiana, ambedue dedicati al controllo dei propri dispositivi domestici connessi alla smart home e con integrato l’assistente vocale di Google. Da ora sarà possibile anche giocare ad alcuni giochi, direttamente dal display del dispositivo.

Google Nest Hub si aggiorna e aggiunge tanti nuovi giochi allo smart display

Usiamo principalmente il nostro Nest Hub per controllare la smart home, per chiedere informazioni o per farci aiutare in cucina mentre prepariamo una prelibata cheesecake, ma perché non per giocarci? Certo, il Nest Hub non è un tablet, ma quasi. Google ci ha pensato molto ed ha finalmente introdotto alcuni nuovi giochi come il Paroliere, Brain Training, Guess the Sketch e tanti altri, da poter sfruttare direttamente sul display senza essere tra l’altro distratti dalle mille notifiche quotidiane che arrivano sui nostri smartphone personali.

Nel comunicato rilasciato da Google, David Kaufman, Senior Product Manager ed Assistente dell’Ecosistema Nest, ha dichiarato: “Abbiamo ridisegnato la lobby dei giochi del Nest Hub, per evidenziare i giochi in primo piano, i giochi con i migliori punteggi e quelli eseguiti di recente, in modo che sia facile ritrovare i tuoi preferiti. Vedrai anche card e schede sul tuo smart display, da cui potrai eseguire fantastici giochi con un solo tocco. Ovviamente puoi sempre dire: “Ehi Google, gioca” e saremo qui per le tue esigenze di intrattenimento, durante le festività natalizie e nel nuovo anno.” Di seguito trovate il video ufficiale rilasciato da Google, per presentare la nuova feature.

La possibilità di giocare sarà possibile su tutti gli smart display, quindi sia sul Nest Hub che sul Nest Hub Max, quest’ultimo attualmente disponibile solo in alcuni Paesi tra cui USA, UK e Australia. Sfortunatamente, l’Italia non è ancora inclusa.