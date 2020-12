A causa delle nuove normative europee sulla privacy, Facebook sta disabilitando per alcune sue app, tra cui Messenger e Instagram, la possibilità di accedere ad alcune funzioni relative alla messaggistica ed ai dati statistici per gli utenti Creator e Aziendali.

Facebook disabilita alcune funzioni su Messenger e Instagram

Messenger e Instagram stanno subendo in queste ultime ore una modifica, dovuta alla Direttiva sulla Privacy e sulle Comunicazioni Elettroniche. Facebook sta, infatti, disabilitando alcune funzioni riguardanti la messaggistica sulle due app di sua proprietà, ma anche alcune feature inerenti le statistiche di post e storie su ambedue i social network, tra cui il numero di condivisioni e molto altro. Tra le funzioni “colpite” troviamo inoltre alcuni sticker e la possibilità di inviare risposte personalizzate da Messenger, mente per quanto riguarda Instagram è stata disabilitata, al momento, la possibilità di condividere effetti AR personalizzati attraverso i direct.

Nonostante le funzioni al momento siano state disabilitate per tutti gli utenti situati sul territorio europeo, il team di Facebook sta lavorando per far sì che le feature possano essere reintegrate nel più breve tempo possibile, rispettando però le normative sulla privacy imposte dalla Direttiva sopracitata. L’azienda fa presente inoltre che le feature dovrebbero tornare operative molto presto, ma non ha specificato una tempistica precisa, per cui potremmo dover aspettare fino a qualche settimana o addirittura qualche mese, prima che tutto possa tornare come prima.

Non tutte le funzioni potrebbero essere però reintegrate regolarmente: a causa dell’aggiornamento della direttiva sulla privacy, Facebook potrebbe avere non poche difficoltà a reintegrare, pur modificando il codice sorgente, alcune funzioni che fino ad oggi erano disponibili per gli utenti europei. Non ci resta che attendere eventuali tempistiche ufficiali e notizie più precise, rilasciate dall’azienda guidata da Mark Zuckerberg, riguardanti cosa potrà tornare a funzionare e cosa no.