Discord, il servizio nato come mezzo di comunicazione per le comunità di videogiocatori ma oramai utilizzato da moltissimi utenti, vede arrivare una nuova e richiesta funzionalità da parte degli utilizzatori: la possibilità di condividere lo schermo del proprio smartphone, per i dispositivi Android e iOS.

La condivisione dello schermo arriva su Discord per Android e iOS

La funzione di condivisione dello schermo consente di condividere, per l’appunto, ciò che viene visualizzato sul display del proprio dispositivi con una chat di amici, ad esempio; la funzione, presente in Discord già dal 2017, era finora a disposizione dei soli utenti PC, ma da oggi sarà possibile utilizzarla anche da dispositivi Android e iOS.

Lo visualizzazione dei contenuti a schermo può essere trasmessa contemporaneamente a un massimo di 50 spettatori, senza alcun limite al numero di utenti che possono condividere lo schermo nello stesso canale Discord.

La funzionalità è in fase di rollout, e dovrebbe raggiungere tuti gli utenti nel giro di qualche giorno.