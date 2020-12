Il Cashback di Stato per il mese di dicembre fa parte di un piano che permette a tutti i cittadini italiani, secondo alcune specifiche regole, di ottenere fino a 150 euro di rimborso su tutti gli acquisti effettuati tramite carte e app. In queste ore arriva la notizia che il Cashback è valido anche per il pagamento delle bollette, ma vediamo in dettaglio come funziona.

Cashback con bollette: come funziona

All’interno del programma voluto dal Governo per quanto riguarda il Cashback, rientrano anche le bollette a patto che non siano domiciliate sul conto corrente o sulle carte. Infatti, per ottenere il rimborso, il cittadino deve recarsi fisicamente presso un ufficio postale oppure presso un esercente abilitato (Sisal o Lottomatica) e pagare le bollette con moneta, in contanti.

I cittadini, inoltre, riceveranno il 10% di Cashback garantito al pagamento delle bollette di luce e gas con Enel X Pay. In questo caso, i clienti Enel X Pay hanno la possibilità di attivare il sistema di Cashback direttamente tramite l’applicazione mobile, senza passare dall’app IO e quindi senza avere la SPID sottomano. I cittadini che, invece, sono iscritti al Cashback ma non sono clienti Enel X Pay, possono pagare le bollette in un punto vendita anche senza la SPID a patto che siano presenti servizi come Hype, Satispay e Nexi.

Potrebbe interessarti anche: come funziona il Cashback di Stato