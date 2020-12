Per beneficiare del Bonus da 500 euro che il Governo ha destinato alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro, è necessario attivare una connessione Internet alla velocità più elevata disponibile presso il proprio domicilio.

Per semplificare il lavoro degli operatori telefonici, che devono verificare le tipologie di connessioni presenti in una determinata area, al fine di capire se sia possibile attivare l’offerta legata al bonus, AGCOM ha pubblicato una Broadband Map che suddivide il territorio italiano in 750 milioni di punti.

La nuova mappa, consultabile da chiunque, dispone di algoritmo che permettono di aggiornare più rapidamente le informazioni disponibili, al fine di garantire sempre una rappresentazione aggiornata delle reti presenti sul suolo italiano. Al momento la mappa è relativa alle connessioni di tipo FTTH, FTTC e FWA, ma a partire dai prossimi mesi AGCOM andrà a integrare i dati con quelli relativi alle connessioni ADSL.

Nel corso dei primi mesi del 2021 saranno inoltre aggiunti anche i dati delle reti mobili e più avanti vedremo mappe tematiche e open data, per gli utilizzi relativi agli interventi avviati dal Governo.

