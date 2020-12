Questo mese Google ha reso disponibile il servizio Apple Music sui suoi speaker Nest Audio e ora l’azienda di Mountain View sta portando l’app Apple TV sul suo sistema operativo Android TV.

Con l’aggiunta dell’app Apple TV, gli utenti avranno accesso ai vari canali disponibili sulla piattaforma di streaming di Apple sui dispositivi con Android TV, incluso Google Chromecast con Google TV.

Questa mossa strategica amplierà entrambe le piattaforme, in quanto Apple TV potrà ottenere più abbonati, mentre gli utenti di Android TV guadagneranno più programmi e spettacoli.

Le esclusive di Apple TV arrivano su Google TV

I contenuti Apple Originals appariranno nei consigli personalizzati e nei risultati di ricerca, rendendo ancora più facile per gli utenti Android TV trovare programmi e film preferiti che potranno salvare nella loro Watchlist per visionarli in seguito.

Google afferma che il rollout di Apple TV inizierà il prossimo anno e che arriverà prima su Google Chromecast con Google TV e in futuro anche su altri dispositivi Android TV.

L’app Apple TV è attualmente disponibile su diverse Smart TV, console e naturalmente sul lettore multimediale del colosso di Cupertino, ma al momento non sono disponibili app per Android e non sappiamo se in futuro ce ne sarà una.