L’app ho. Mobile si aggiorna sul Google Play Store e raggiunge la versione 1.0.32, integrando una piccola ma utile novità per coloro che stanno effettuando il passaggio. Andiamo a scoprire di che si tratta.

Novità ho. Mobile 1.0.32

L’operatore virtuale ho. Mobile sta facendo segnare numeri importanti in Italia e costituisce uno dei lati positivi del periodo recente di Vodafone, che sta subendo qualche calo nel numero di clienti mobili. Dopo aver abbracciato una lodevole iniziativa ambientale, l’app ho. Mobile si aggiorna alla versione 1.0.32 sul Google Play Store e introduce una nuova funzionalità in fase di attivazione della SIM.

Gli utenti possono ora abilitare l’autoricarica anche a valle del processo di riconoscimento, necessario per il completamento della portabilità o dell’attivazione della scheda SIM. L’autoricarica è stata introdotta da ho. Mobile circa un anno dopo il debutto in Italia e può risultare molto comoda per i clienti dotati di carta di credito o account PayPal: è infatti possibile impostare una ricarica automatica una volta al mese, a distanza di qualche ora dal rinnovo dell’offerta, con la cifra esatta del costo della stessa.

Come aggiornare l’app ho. Mobile

Se state effettuando il passaggio a ho. Mobile potete scaricare gratuitamente l’app dal Google Play Store o aggiornarla alla versione 1.0.32 seguendo il badge qui di seguito. Come vi state trovando per ora con l’operatore virtuale di Vodafone?

Leggi anche: migliori offerte operatori virtuali