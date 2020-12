Sono molti i fattori che permettono di rendere il più accurati possibili i risultati di una ricerca su Google, a partire dalle parole utilizzate nella query per passare alla rilevanza e all’usabilità delle pagine web presenti nell’immenso indice dal colosso del web.

Uno dei più importanti, e forse sottovalutati, fattori in grado di rendere effettivamente rilevanti i risultati della ricerca Google, è indubbiamente la localizzazione, che risulta molto utile anche nelle ricerche più impensabili. Google ci spiega come riesca a migliorare la rilevanza conoscendo la nostra posizione, provando a convincere i più scettici e i più attenti alla privacy.

L’esempio più facile è quello legato alla ricerca di un ristorante, o di una pizzeria che faccia consegne a domicilio, un servizio molto utile in questo periodo nel quale la pandemia sta limitando fortemente i nostri movimenti. Abitate in un paesino della Brianza e aprite Google per la ricerca di una pizzeria: se non è possibile conoscere la vostra posizione, è probabile che riceverete una serie di risultati pressoché inutili, magari le migliori pizzerie di Napoli, o quelle di Barcellona.

Se volete visitare uno zoo (quando sarà possibile farlo) ma Google non conosce la vostra posizione, potreste trovare una lista di parchi a migliaia di chilometri di distanza, troppi per una gita domenicale fuori porta. Ma la localizzazione non è utile solo in questi casi, abbastanza scontati, ma anche in ricerche più “insospettabili”.

Se cercate la parola “inondazione” potrete ricevere informazioni relative all’area in cui abitate, nel caso sia interessata dal maltempo, con le indicazioni da seguire per rimanere al sicuro e, magari, le previsioni meteo. Ovviamente ci sono ricerche il cui risultato non cambia senza la localizzazione, ma è indubbio che la presenza di questa informazione consenta a Google di mostrarci per primi i risultati che potrebbero interessarci maggiormente. Nel video sottostante Google mostra molto chiaramente i benefici di questa soluzione, insieme ai modi per gestire al meglio i vostri dati personali.