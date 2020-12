Samsung ha dominato ai CES Awards 2021 con 44 riconoscimenti che coprono un’ampia varietà di categorie di prodotti, quattro dei quali rientrano nella categoria “Best of Innovation”, il riconoscimento più prestigioso assegnato dagli esperti CES.

Le Smart TV e i dispositivi Samsung hanno vinto rispettivamente 16 e 11 premi, ma mentre 9 premi si riferiscono alle innovazioni negli elettrodomestici, oltre a 4 riconoscimenti per i suoi pionieristici semiconduttori, 3 per i prodotti audio e 1 per i monitor dell’azienda.

I dispositivi proclamati vincitori sono stati Samsung ​​Galaxy Note 20 Ultra 5G e Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition che hanno ricevuto riconoscimenti soprattutto per l’innovazione.

Fino a oggi, Samsung è riuscita a superare un traguardo del genere solo in un’occasione. Il gigante sudcoreano ha celebrato 46 premi CES poco più di un anno fa, anche se quell’impresa non si è riflettuta sulle sue vendite di elettronica di consumo nell’anno successivo, anche a causa della pandemia.

Nel complesso, l’innovazione dei prodotti Samsung non è rimasta impressa nel corso dell’anno, almeno rispetto ai tempi recenti. La prossima iterazione dell’evento si svolgerà online dall’11 al 14 gennaio, quando il produttore dovrebbe lanciare la gamma Samsung Galaxy S21.

