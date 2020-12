Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse indiscrezioni secondo cui Samsung avrebbe deciso di abbandonare la serie Samsung Galaxy Note, dedicandosi a quella Galaxy S e ai dispositivi pieghevoli per quanto riguarda la fascia alta.

In tale importante modifica rientrerebbe anche la decisione di dotare il Samsung Galaxy S21 Ultra del supporto S Pen, ossia una delle funzionalità che caratterizzano maggiormente la serie Galaxy Note, quasi a voler accontentare chi potrebbe sentirsi “abbandonato” senza ulteriori generazioni di tale popolare famiglia di smartphone.

La serie Samsung Galaxy Note potrebbe avere una nuova generazione nel 2021

Stando ad un nuovo report proveniente dalla Corea del Sud, tuttavia, il produttore avrebbe escluso che nei suoi progetti per il 2021 vi sia l’interruzione della serie Samsung Galaxy Note ed un dirigente dell’azienda avrebbe dichiarato che il colosso della telefonia si sta preparando per rilasciare una nuova generazione per il prossimo anno.

A dire di tale dirigente, infatti, la decisione da parte di Samsung di estendere alcune delle feature esclusive della serie Galaxy Note ad altri device (come, ad esempio, il supporto S Pen) non significa che il produttore abbia intenzione di interrompere tale gamma di device.

Ad oggi il colosso coreano non ha confermato in via ufficiale né le indiscrezioni secondo cui avrebbe deciso di interrompere la serie Galaxy Note né quelle che invece sostengono che tale gamma di device avrà una nuova generazione ma, ad ogni modo, sempre più addetti ai lavori ritengono che si avvicini il momento in cui effettivamente Samsung prenderà questa decisione.

Del resto, quando è stato lanciato il primo modello di Galaxy Note si trattava di uno smartphone che si caratterizzava anche per la notevole grandezza del suo display rispetto a quella che era la media dell’epoca, tanto da essere considerato un device fuori dal comune, feature che ormai oggi non può più vantare.

E in effetti il solo supporto S Pen potrebbe non essere più sufficiente a giustificare il lancio di una nuova generazione ogni anno.