Il team di DxOMark ha testato la fotocamera della versione con processore Qualcomm Snapdragon di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ed il risultato è leggermente più basso di quello ottenuto dalla variante Exynos, già provata lo scorso ottobre.

Ricordiamo che si tratta della variante dello smartphone venduta negli Stati Uniti e in Cina, la cui unica differenza rispetto al modello commercializzato in Italia dovrebbe essere rappresentata soltanto dal processore.

A quanto pare, tuttavia, anche nel comparto fotografico vi sono delle differenze, almeno ciò è quanto sembra suggerire il risultato ottenuto dalle due varianti: 121 punti per quella con chip Exynos 990 e 117 per quella con chip Qualcomm Snapdragon 865+.

DxOMark testa anche la versione Qualcomm di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Ricordiamo che il comparto fotografico dello smartphone di Samsung può contare su un sensore primario da 108 megapixel (con apertura f/1.8, PDAF e OIS), un teleobiettivo da 12 megapixel (con zoom ottico 5x, PDAF e OIS), e uno ultra grandangolare da 12 megapixel (con apertura f/12.2) ed è in grado di registrare video a risoluzione 8K a 24 fps e 4K a 60 fps.

Il punteggio complessivo ottenuto da Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G è stato 117 (119 punti per le foto, 75 punti per lo zoom e 103 punti per i video), risultato che pone lo smartphone fuori dalla Top 20 della classifica di DxOMark, alla pari di Samsung Galaxy Note 10+ (versione Exynos).

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono i colori vividi nella maggior parte delle foto, il bilanciamento del bianco neutrale nei video, il livello dei dettagli, la stabilizzazione nei video ed il controllo del rumore nei video sia in interni che in esterni.

Tra gli aspetti che invece non hanno convinto i tester vi sono alcuni problemi di stabilità dell’autofocus nelle foto e nei video, la non accurata riproduzione della tonalità della pelle nei video in esterni e un basso livello di dettaglio nelle foto notturne impegnative.

