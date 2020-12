Vista l’eterogeneità dei prodotti per la smart home in circolazione, capita sovente che il processo di configurazione sia macchinoso e complicato, più di quanto vorremmo. E se le cose riguardano Google Assistant a volte è necessario attivare integrazioni, configurare account e perdere un sacco di tempo per legare i prodotti al proprio account Google.

Le cose stanno fortunatamente per migliorare grazie al programma “works with Hey Google“, che va a sostituire il “vecchio” “works with the Google Assistant” per certificare i prodotti che possono essere configurati utilizzando solamente l’app Google Home.

Grazie al nuovo Seamless Setup non sarà necessario installare app o servizi di terze parti o collegarli a Google Home per riuscire a far funzionare un nuovo dispositivo intelligente. Proprio come accade per la configurazione iniziale di Nest Mini basteranno pochi tocchi per collegare il dispositivo al vostro account e iniziare a utilizzarlo.

Al momento, sfortunatamente, la lista di prodotti che supportano il Seamless Setup è molto corta e include giusto una manciata di lampadine intelligenti. Speriamo dunque che questa nuova iniziativa raccolga numerosi consensi tra i produttori di prodotti per la smart home, così da poter rendere più facile la configurazione e l’utilizzo in casa.

A seguire il video con cui Google ha presentato la nuova iniziativa.