Un paio di mesi fa Google ha reso pubblica, in versione beta, la libreria Android for Cars App, per consentire agli sviluppatori di portare le proprie applicazioni su Android Auto in maniera più semplice.

In particolare il nuovo strumento di sviluppo è destinato agli sviluppatori di app di navigazione, parcheggio o ricarica, da utilizzare in alternativa a quelle di default. Dopo un periodo di assestamento, durante il quale Google ha raccolto numerosi feedback, con la possibilità di migliorare le procedure e renderle più chiare, è giunto il momento di fare il passo successivo.

A partire da oggi infatti gli sviluppatori potranno pubblicare le loro app sul Play Store, per avviare le sessioni di test privati, da effettuare con un numero ristretto di beta tester. In questo modo sarà possibile ottenere molto rapidamente dei feedback dagli utenti reali e capire se le applicazioni rispettano le linee guida sulla qualità imposte da Google, portando allo stesso tempo nuove esperienze d’uso nelle auto.

Una volta completata questa prima fase Google aprirà alla fase di beta test pubblico delle applicazioni, per coinvolgere un maggior numero di utenti e di configurazioni, per affinare ulteriormente la qualità delle app e risolvere rapidamente eventuali bug che dovessero emergere. Alla nuova fase potranno ovviamente partecipare solo gli sviluppatori che sono passati per la fase di closed testing.