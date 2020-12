HONOR, venduta lo scorso novembre da Huawei all’azienda Shenzhen Zhixin New Information Technology, si sta già mettendo all’opera per quanto riguarda lo sviluppo e la produzione di nuovi dispositivi. L’ha fatto sapere Zhao Ming, tramite un messaggio lasciato sulla piattaforma di microblogging Weibo.

HONOR si prepara a commercializzare nuovi dispositivi

Non è stato chiarito in maniera esplicita da Zhao Ming, nella lettera aperta trovata su Weibo, di cosa si trattasse esattamente il dispositivo in questione, né se questo sia uno smartphone, uno smartwatch o qualcosa di completamente diverso. In ogni caso, è lecito aspettarsi che per il momento l’azienda, resasi indipendente da Huawei, segua ancora le orme del passato, proseguendo la produzione della nuova aspettata serie V40 che dovrebbe arrivare ad inizio 2021.

La compagnia ha inoltre programmato una conferenza annuale per i sostenitori dell’azienda, che avrà luogo il prossimo gennaio ed in cui si discuterà del futuro del marchio HONOR. Quasi sicuramente, l’azienda approfitterà dell’evento per accennare o addirittura presentare il dispositivo di cui Zhao Ming ha parlato nella lettera su Weibo, generando un hype non indifferente. Già pochi giorni fa, il CEO aveva annunciato l’intenzione di voler sfondare il tetto di 100 milioni di dispositivi venduti per il prossimo anno, motivo per cui HONOR è già al lavoro per procurarsi i chipset e tutto il necessario per raggiungere il traguardo prefissato. Tra l’altro, il brand ha già provveduto ad incrementare la vendita dei suoi dispositivi anche attraverso canali face-to-face, aprendo negozi che portano il suo marchio già in tante città della madrepatria e programmandone l’apertura di molti altri entro la fine del prossimo anno.

