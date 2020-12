I messaggi RCS, come ben sappiamo, rappresentano il futuro dei vecchi SMS che, grazie ad un importante impegno di Google e degli operatori telefonici, permettono agli utenti di sfruttare alcune funzioni tipiche degli attuali sistemi di instant messaging anche all’interno delle applicazioni comunemente indicate per l’invio e la ricezione degli SMS.

Messaggi RCS su Samsung Messaggi

Alcuni mesi fa Samsung annunciava una importante collaborazione con Google per portare il supporto RCS all’interno dell’applicazione proprietaria Samsung Messaggi, ed in queste ore diversi utenti su Reddit annunciano che è finalmente partito il rollout del supporto. Una volta disponibile, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, il box di testo dell’applicazione indica chiaramente la possibilità di inviare i messaggi RCS all’interno delle chat.

I messaggi inviati con il servizio RCS saranno indicati con una bolla blu invece della classica verde, ma sarà possibile anche notare la presenza delle conferme di invio/ricezione del messaggio e molto altro. Si modifica anche il pannello delle impostazioni dell’applicazione Samsung Messaggi, adesso munito di un’apposita sezione per gestire alcune funzionalità specifiche come il download automatico dei file allegati, quale tipo di servizio utilizzare come predefinito per l’invio dei messaggi e via discorrendo.

La funzionalità sembra essere legata all’arrivo dell’ultimo aggiornamento dell’applicazione Samsung Messaggi, pertanto vi consigliamo di controllare la disponibilità di un update per scoprire se anche per voi è finalmente possibile sfruttare gli RCS di Google all’interno dell’app di Samsung.