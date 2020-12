Di tanto in tanto ci capita di segnalare il raggiungimento di eccezionali traguardi ad opera di varie applicazioni disponibili sul Google Play Store e l’ultima app ad entrare nell’esclusivo club di quelle che sono riuscite a raggiungere quota 1 miliardo di installazioni è Google Play Services per AR.

Rilasciata per la prima volta nel 2017 come libreria per gli sviluppatori per creare esperienze di realtà aumentata immersive (sfruttando il lavoro di Google con il Project Tango), la libreria ARCore (è questo il precedente nome dell’app) è ora utilizzata da tanti giochi e applicazioni (come ad esempio Pokémon Go, tanto per citare uno dei più popolari).

Google Play Services per AR arriva a 1 miliardo di installazioni

Il raggiungimento del traguardo di 1 miliardo di installazioni è senza dubbio un risultato notevole ma c’è da ricordare che questa è una delle applicazioni di cui il colosso di Mountain View pretende la pre-installazione sui device Android ai fini del rilascio della sua preziosa certificazione.

Il team di Google dedicato a questa libreria AR è costantemente impegnato ad aggiungere nuovi device all’elenco di quelli supportati e tra le ultime new entry vi sono Motorola Moto G 5G, Nokia 3.4, OnePlus 8T, Xiaomi Mi 10T Pro e Sony Xperia 5 II.

Google Play Services per AR è una soluzione studiata per essere utilizzata con applicazioni Android native ma il colosso di Mountain View ha anche lavorato per consentire ad app e giochi basati sul Web di sfruttarla (per esempio, in Google Chrome 81 è stata aggiunta un’API per le app Web per posizionare oggetti 3D in spazi del mondo reale grazie a tale libreria di Android).

Eccezion fatta per le app di Google, ad oggi il traguardo di 1 miliardo di installazioni rimane un’esclusiva di poche applicazioni, come Netflix e Dropbox.

Come scaricare l’app

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google Play Services per AR – la release v.1.22 nel momento in cui scriviamo – da APK Mirror (seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: