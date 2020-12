È partito da pochi giorni il Cashback di Stato che, tra mille incertezze, potrebbe restituire fino a 150 euro agli italiani, in base a quanto speso entro il 31 dicembre. E se gli utenti stanno ancora cercando di riprendersi dopo la confusione generata dall’app IO nei primi giorni, c’è già qualche furbetto che prova a monetizzare sulle spalle dei soliti sprovveduti.

Sono infatti diverse le applicazioni disponibili su AppStore, ma anche sul Play Store, che provano a spillare qualche euro a chi pensa di dover scaricare e pagare l’app per accedere al cashback. Su AppStore, ad esempio, trovate “Cashback di Stato – Italia” e “Cashback di Stato Italia App”, in vendita rispettivamente a 0,99 e 0,49 euro, cifra in cambio della quale non avrete niente.

Pur non essendo di fronte a una vera e propria truffa, le due app si limitano a calcolare lo sconto ottenibile con il cashback, mostrando poi il prezzo effettivo del prodotto. Un calcolo decisamente semplice da fare a mente, visto che il cashback è del 10% con un tetto massimo di 15 euro, quindi niente di troppo complesso.

Al momento sembra che le app siano disponibili solo su AppStore, per gli iPhone, ma anche sul Play Store ci sono numerose applicazioni simili che chiedono piccole somme per fornire accesso a dati disponibili in maniera completamente gratuita, come il saldo dei punti della patente, solo per citare un esempio.

Il consiglio è quindi quello di prestare attenzione, soprattutto a quelle app che vi chiedono qualche centesimo o euro per offrirvi servizi inutili o che potete comunque avere in maniera completamente gratuita.