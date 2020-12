Durante l’annuncio del processore Qualcomm Snapdragon 888 abbiamo avuto la conferma che Xiaomi sarebbe stata fra le prime aziende a presentare smartphone con il nuovo processore di Qualcomm, ed in queste ore un nuovo rumor ci permette di scoprire qualche informazione in più circa l’attesa serie Xiaomi Mi 11.

Hardware da urlo per Xiaomi Mi 11 Pro+

Il leaker Digital Chat Station, infatti, ha pubblicato su Weibo un rumor che riguarda lo smartphone Xiaomi Mi 11 Pro+, portandoci così ad attendere l’arrivo anche di una terza variante della nuova famiglia di smartphone di fascia alta del colosso cinese. Secondo le informazioni condivise, Xiaomi Mi 11 Pro+ sarà caratterizzato da un hardware da vero top di gamma, con il meglio della tecnologia oggigiorno a disposizione per uno smartphone.

Xiaomi Mi 11 Pro+ dovrebbe montare un pannello a risoluzione 2K+ con refresh rate a 120 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 888 ed il supporto alla ricarica rapida su filo a 1oo W. Queste sono solo alcune delle informazioni circa la scheda tecnica condivise da Digital Chat Station, ma è lecito aspettarsi anche RAM LPDDR5 e storage interno su standard UFS 3.1, oltre ad una batteria capiente e un comparto fotografico di primo livello.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, non è ancora chiaro a quanto verrà proposto: si pensa però che, in tutta probabilità, Xiaomi Mi 11 Pro+ possa arrivare con un prezzo di listino superiore di quello di Xiaomi Mi 10 Extreme Edition, possibilmente attorno a 5500 yuan, circa 700 euro al cambio.