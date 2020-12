Ogni giorno su WhatsApp vengono condivisi miliardi di messaggi, 100 per la precisione, e scommettiamo che una grande percentuale di questi riguarda anche link di YouTube incollati all’interno di una chat. L’interazione fra i due servizi non solo permette di generare automaticamente una scheda di riepilogo informativa con il titolo del video e la descrizione, ma permette anche di attivarne l’esecuzione senza dover per forza di cosa essere indirizzati sull’app di Google.

Che fine hanno fatto le anteprime?

Da qualche settimana a questa parte, però, come viene sottolineata in rete, sembra che ci sia qualche piccolo problema di interazione fra le due piattaforme. Nello specifico, com’è possibile constatare dalla immagine sottostante, incollare un link di YouTube all’interno di una qualsiasi chat di WhatsApp non genera più l’anteprima del video stesso.

Il problema sembra dipendere dalla controparte WhatsApp e non dall’applicazione di Google, ed infatti provando ad incollare lo stesso identico link all’interno di un’altra applicazione comporta la creazione dell’anteprima che un tempo appariva anche sull’app di Facebook. Purtroppo sembra che aggiornare all’ultima versione di WhatsApp non risolva il problema, il che ci porta a pensare che si tratta di un bug a cui il team di sviluppo non ha ancora prestato attenzione.

Vi è mai capitato di incappare nello stesso bug di WhatsApp con le anteprima di YouTube? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.