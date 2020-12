Proseguono senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali fetaure degli smartphone della gamma Samsung Galaxy S21, la cui presentazione ufficiale è in programma per il prossimo mese.

Dal punto di vista software, il colosso coreano dovrebbe fare esordire i suoi nuovi device sul mercato con a bordo l’interfaccia One UI 3.1, ossia una versione rinnovata e migliorata di quella che è già arrivata sui modelli delle serie Samsung Galaxy S21 e Galaxy Note 20, portando con sé Android 11.

In particolare, tra le novità di One UI 3.1 vi dovrebbero essere alcune feature relative alla fotocamera (come Director’s View), al display (come Eye Comfort Shield) e la schermata Home (con l’arrivo del feed Google Discover).

Sulla serie Samsung Galaxy S21 sbarca Google Discover

Nei giorni scorsi, in Rete è apparso un video hands-on leaked di Samsung Galaxy S21+ e qualcuno ha notato la presenza del feed di Google Discover come soluzione disponibile nella schermata home dell’interfaccia del colosso coreano e, a quanto pare, si tratta proprio di una novità di One UI 3.1, che consentirà agli utenti in tutti i mercati di sfruttare questa opzione per la propria homescreen.

Ed ecco una GIF che ci offre una dimostrazione pratica del funzionamento di tale novità:

In pratica, gli utenti avranno la possibilità di scegliere se sfruttare le potenzialità di Google Discover o di Samsung Free / Samsung Daily (a seconda dei mercati) oppure di disabilitare del tutto la funzionalità del pannello laterale e usare una schermata home “classica”.

La decisione del colosso coreano di introdurre Google Discover tra le opzioni disponibili farà sicuramente felici quegli utenti che hanno già avuto modo di provare ed apprezzare la soluzione del colosso di Mountain View.

Ricordiamo che la presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere in programma per il 14 gennaio 2021.