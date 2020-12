Era chiaro che mancasse qualcosa al momento del lancio, avvenuto qualche settimana fa, ma Google ha deciso di correre ai ripari in tempi abbastanza brevi e aggiungere la Modalità scura all’interno della nuova applicazione di Google Pay, così da metterla al pari di quella vecchia.

Arriva la Modalità scura per il nuovo Google Pay

La nuova applicazione di Google Pay, infatti, con la nuova versione beta 119.1.4 (qui il download dell’apk), abbraccia finalmente la Modalità scura e rende felici tutti coloro che sono in possesso di uno smartphone con display OLED, nonché coloro che semplicemente preferiscono i colori scuri e non vogliono affaticare ancor di più la vista.

Sfortunatamente non cambia nient’altro con questo nuovo aggiornamento e l’applicazione resta disponibile ancora per i soliti tre paesi, fra i quali ovviamente non c’è l’Italia. Ciò significa che ora come ora questa novità non ci interessa da vicino, ma sarà senz’altro apprezzata non appena la nuova applicazione di Google Pay sarà disponibile anche da noi.