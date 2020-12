Nelle scorse ore il team di Google ha annunciato i vincitori dei Material Design Award 2020, dando così seguito ad un’iniziativa che va avanti ormai da sei anni, premiando gli sviluppatori che hanno meglio messo in risalto le potenzialità della piattaforma del colosso di Mountain View.

Quest’anno il team di Google ha deciso di premiare soltanto tre categorie: una dedicata al miglior tema scuro, una al movimento ed una al tema Material.

Google svela i vincitori dei Material Design Award 2020

Iniziamo dalla vincitrice della categoria dedicata al tema Material, ossia Moooi, parola che in olandese significa bellezza e che ben rappresenta la grande cura che gli sviluppatori hanno prestato per garantire agli utenti un’esperienza coinvolgente (qui trovate il relativo sito).

L’azienda si occupa di illuminazione e arredamento dal design all’avanguardia ed anche per tale motivo non è stato lasciato nulla al caso quando sono state compiute le scelte grafiche (per i font sono stati usati Sang Bleu e Gill Sans).

Passando alla categoria Material Motion, a trionfare è stata Epsy, un’applicazione realizzata con lo scopo di migliorare la vita di chi vive con l’epilessia e che utilizza il movimento in modo significativo, guidando gli utenti attraverso attività critiche e fondamentali (come l’assunzione di farmaci e la creazione di connessioni con la comunità).

Epsy per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Infine, a trionfare nella categoria dedicata al tema scuro è stata un’applicazione molto popolare come KAYAK, piattaforma che ha come obiettivo quello di fornire uno strumento agli utenti per confrontare i prezzi delle varie offerte nel settore dei viaggi.

Grande cura dei dettagli, uno sfondo scuro e l’utilizzo dell’arancione (il colore del marchio dell’azienda) per risaltare alcune componenti più importanti dell’interfaccia rappresentano i punti di forza di questa applicazione.

KAYAK per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: