Sei anni fa Google acquisiva Nest, “piccola” azienda impegnata nello sviluppo di sistemi di riscaldamento (e non solo) con un approccio smart, in alcuni casi futuristico, che hanno contribuito a dare via all’ingresso sul mercato di una valanga di dispositivi per la domotica che adesso rientrano nel grande universo della smart home.

Arriva la dashboard sui consumi energetici

L’acquisizione di Nest ha ovviamente portato il colosso di Mountain View ad unificare Google Home, la piattaforma Google per il controllo dei dispositivi smart, con i prodotti che Nest ha continuato a rilasciare nel corso degli anni. Venendo ai giorni nostri, il lancio del Termostato Nest presentato qualche mese fa, è stato accompagnato dall’arrivo di alcune specifiche novità all’interno dell’app Google Home.

Nelle ultime settimane alcuni utenti muniti delle generazioni precedenti dei termostati Nest hanno iniziato a notare l’arrivo delle nuove feature, mentre in queste ore sembra che Google abbia esteso la platea di utenti che possono godere della nuova dashboard con tutto lo storico e i dettagli relativi ai consumi energetici.

Purtroppo sono ancora troppo pochi gli utenti che hanno ricevuto la nuova UI, ed è probabile che bisognerà aspettare ancora diverse settimane prima che venga estesa a tutti gli utenti muniti di un termostato Nest, indipendentemente che si tratti dell’ultimo modello o di quello precedente.