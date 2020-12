Free Mobile, operatore francese del gruppo Iliad, ha lanciato oggi la rete 5G in diverse zone del Paese, rendendola disponibile senza costi aggiuntivi sia ai nuovi che ai già clienti con l’offerta di punta. Anche in Italia le cose potrebbero smuoversi a breve, visto che si parla di un lancio entro questo mese.

Free Mobile lancia la rete 5G in Francia: Iliad seguirà a breve in Italia?

Free Mobile ha reso disponibile la sua rete 5G, che come riporta il sito ufficiale è già in grado di coprire il 40% della popolazione e oltre 7700 comuni con 5255 siti sparsi nella Francia continentale (al 14 dicembre 2020): la rete di quinta generazione garantisce velocità molto più elevate rispetto al 4G (fino a 3 volte), una connessione più stabile ed efficiente e, soprattutto, non necessita di un costo aggiuntivo per chi ha già l’offerta “top”.

Per sfruttare la rete 5G Free Mobile è necessario disporre di uno smartphone compatibile (acquistabile a rate anche attraverso l’operatore stesso) e dell’offerta di punta, e attivare l’opzione attraverso l’area abbonati, senza pagare nulla se si è già clienti; non tutti i piani sono compatibili con la nuova rete, ma solo quello “Forfait FREE 5G”, che include minuti, SMS illimitati e 150 giga di traffico dati al costo di 19,99 euro al mese, con riduzioni per i clienti di rete fissa Freebox (15,99 euro) e soprattutto per i clienti Freebox Pop (si scende fino a 9,99 euro al mese).

E in Italia? Il 5G Iliad è atteso a breve, tra “brevissimo” secondo le parole dell’Amministratore Delegato Benedetto Levi. Non sappiamo se sarà lanciata un’offerta apposita, magari con un quantitativo superiore di giga rispetto a quello attuale, ma ovviamente vi terremo aggiornati. Non vedete l’ora di provare la rete 5G di Iliad? Avete già uno smartphone compatibile?

Leggi anche: migliori smartphone 5G