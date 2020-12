1Mobile lancia la Special Flash Xmas Edition: fino a 130 GB a 9,99 euro al mese

1Mobile, operatore virtuale controllato da Compagnia Italia Mobile, presenta, in occasione delle festività di Natale, la nuova offerta Special Flash Xmas Edition, che sarà attivabile fino al 10 gennaio 2021 da nuovi clienti in portabilità provenienti da tutti gli operatori, anche virtuali, ad eccezione di Vodafone.

1Mobile Special Flash Xmas Edition

L’offerta Special Flash Xmas Edition di 1Mobile offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 110 GB di traffico dati in 4G su rete Vodafone al prezzo di 9,99 euro al mese invece di 10,99 euro al mese. Dal terzo rinnovo della promozione – come premio della fiducia riposta nell’operatore – si ottengono ben 20 GB aggiuntivi, portando il totale a 130 GB di traffico internet al mese (per sempre). Non mancano, così come per altre offerte di 1Mobile, delle tariffe vantaggiose per chiamare all’estero.

Come attivare l’offerta di 1Mobile

Per attivare 1Mobile Special Flash Xmas Edition, è sufficiente recarsi presso il sito ufficiale di 1Mobile, selezionare l’offerta e concludere l’acquisto inserendo i dati personali per l’attivazione. E’ necessario sottolineare che è previsto un contributo di attivazione di 10 euro, che però è in promozione a 5 euro per le attivazioni che saranno richieste entro il 24 dicembre. Non dimenticate che se non concludete la portabilità del vostro numero entro il primo rinnovo, la promozione aumenterà di prezzo (si passerà infatti a 12,99 euro al mese).