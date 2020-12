Dopo la dipartita di Google Play Music e nella rincorsa ai servizi di streaming musicale concorrenti come Spotify e Apple Music, la piattaforma musicale di Google ha ottenuto un’altra funzionalità.

L’app YouTube Music ora mostra le anteprime video animate durante lo scorrimento del feed musicale nelle sezioni “Home” o “Esplora”.

Come la funzione di riproduzione automatica sull’app YouTube, queste anteprime video ora fanno parte della sezione “Nuovi video musicali” su YouTube Music. Nell’ottica di separare le due piattaforme multimediali di Google per evitare confusione tra le tipologie di contenuti, questa feature ha senso poiché YouTube Music sta diventando l’hub principale di tutto ciò che riguarda l’audio, inclusi i video musicali e le esibizioni dal vivo.

L’opzione sembra essere stata implementata con la versione 4.07.51 di YouTube Music, tuttavia può essere disabilitata oppure limitata solo a quando il dispositivo è connesso in Wi-Fi.

A differenza della riproduzione automatica per i video di YouTube, immaginiamo che YouTube Music utilizzi molti meno dati poiché i frammenti animati sembrano essere di qualità inferiore.

Come disattivare le anteprime video in YouTube Music

Per disabilitare le anteprime video nell’app YouTube Music è sufficiente toccare l’icona del proprio profilo in alto a destra e andare in Impostazioni e successivamente in Mostra miniature animate, quindi selezionare l’opzione desiderata.

Come aggiornare l’app YouTube Music

E’ possibile aggiornare l’app YouTube Music all’ultima versione tramite il Google Play Store utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando il relativo APK da APK Mirror.