Xiaomi Mi 11 arriverà prima della fine del 2020: sono queste le informazioni che stanno circolando in rete, da fonti non ufficiali ma che in passato hanno già azzeccato il lancio di prodotti Xiaomi.

Xiaomi Mi 11: data di lancio fissata per il 29 dicembre

La data fissata da Xiaomi sarebbe infatti il prossimo 29 dicembre, data nella quale il produttore dovrebbe tenere un evento dedicato alla presentazione del nuovo Xiaomi Mi 11; non è ancora chiaro se si tratterà di un lancio a livello globale o solo per il mercato interno cinese.

Ulteriori informazioni propenderebbero per una data di disponibilità coincidente con quella dell’evento di presentazione, con Xiaomi Mi 11 che potrà effettivamente essere acquistato dall’utenza prima del 2021.

Vi ricordiamo che Xiaomi Mi 11 sarà il primo smartphone a montare il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 888; lo smartphone dovrebbe arrivare in due versioni, standard e Pro, con differenze in dimensioni e memoria RAM. Qui trovate gli ultimi dettagli emersi sulla probabile scheda tecnica del nuovo top di gamma di Xiaomi.

Che ne dite di questo nuovo Xiaomi Mi 11? Potrebbe essere il giusto regalo di Natale, anche se un po’ in ritardo?