WINDTRE annuncia una rimodulazione per dati extrasoglia ed ex clienti Tre

Nella giornata di oggi WINDTRE, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha pubblicato una nuova informativa che preannuncia una nuova rimodulazione in arrivo a fine gennaio 2021 e che riguarderà in modo particolare il traffico dati extrasoglia ed alcuni clienti dell’ex brand Tre.

La data da cerchiare in rosso sul calendario per i clienti WINDTRE è quella del 27 gennaio 2021 e tutti i clienti coinvolti nelle modifiche contrattuali riceveranno comunque delle comunicazioni apposite tramite SMS.

Traffico extrasoglia e credito insufficiente

La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in materia di traffico dati extrasoglia viene contestualizzata dall’operatore nell’ambito di un «processo di innovazione tecnologica» che persegue la finalità ultima di «garantire servizi piu’ semplici da usare: i Clienti avranno maggior controllo della spesa per il traffico internet non incluso nell’offerta».

In questo senso viene prevista l’erogazione di 1GB giornaliero al costo di 0,99 euro sfruttabile solo entro le 23.59 dello stesso giorno, con blocco fino al giorno successivo in caso di esaurimento anticipato.

La situazione si fa più articolata in caso di credito insufficiente per l’attivazione o per il rinnovo di un’offerta o di un’opzione: il traffico incluso non viene sospeso, ma, è disponibile per un 1 giorno solare (fino alle 23.59) al costo di 0,99 euro ed eventualmente per ulteriori 2 giorni al costo di 0,99 euro. In caso di credito insufficiente una volta trascorsi 3 giorni, la SIM rimarrà attiva solo in ricezione e per chiamate d’emergenza. Tutti i costi verranno addebitati alla prima ricarica utile in aggiunta a quelli di attivazione/rinnovo già previsti. Onde evitare tali addebiti, l’operatore consiglia di attivare il servizio di Autoricarica.

Viene inoltre specificato che i costi menzionati non troveranno applicazione nel primo mese successivo alla modifica contrattuale. Inoltre, in caso di segreteria attiva a pagamento, il costo si riduce a 12,40 centesimi di euro per ciascuna chiamata in Italia.

Clienti ex brand Tre

Per quanto riguarda i clienti dell’ex brand Tre, l’informativa specifica che, in caso di disattivazione di un’offerta ALL-IN o PLAY con addebito su credito residuo dopo la data di modifica (27 gennaio 2021), sarà disponibile il piano tariffario New Basic.

Quest’ultimo prevede «traffico incluso fino a 4 euro al mese per chiamare tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, a 29 centesimi al minuto, senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo. Il costo per gli SMS è di 29 centesimi e per gli MMS di 50 centesimi. Il costo della Videochiamata verso WINDTRE è di 50 centesimi al minuto e verso altri operatori di 1 euro al minuto. Per la navigazione Internet è disponibile 1GB giornaliero al costo di 0.99 euro. E’ previsto un costo mensile di 4 euro».

Il credito promozionale incluso non potrà essere utilizzato per SMS solidali, numerazioni voce in sovrapprezzo, roaming extra UE, VAS, canoni e costi di attivazione di offerte.

Diritto di recesso

Naturalmente, tutti i clienti WINDTRE che saranno interessati da queste modifiche unilaterali delle condizioni di contratto avranno la possibilità di esercitare il diritto di recesso a norma dell’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

In particolare, i clienti potranno recedere da WINDTRE o effettuare il passaggio ad altro operatore entro 30 giorni dalla ricezione del messaggio informativo e non dovranno sopportare costi di penali o di disattivazione. A tale scopo, saranno tenuti ad inviare una comunicazione specificando come causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali” e potranno servirsi dei vari canali di comunicazione disponibili, ovvero:

lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

via PEC, scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it

presso un punto vendita WINDTRE. Consulta la lista dei punti vendita abilitati!

chiamata al 159 per acquisire la tua richiesta accertando la tua identità.

assistente digitale “WILL” in Area Clienti e app WINDTRE

L’informativa integrale è disponibile sul sito ufficiale dell’operatore a questo link.

Avete già ricevuto l’SMS di WINDTRE? Ditecelo nei commenti.