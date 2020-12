OPPO deve ancora lanciare il suo primo smartphone pieghevole ma il produttore asiatico è già da tempo impegnato anche su questo fronte e la conferma ci arriva da un nuovo concept che l’azienda ha svelato nelle scorse ore.

Ci riferiamo al concept di uno smartphone sviluppato da OPPO in collaborazione con lo studio di design giapponese Nendo e che ha ad oggetto un telefono a “scorrimento” che può contare su un sistema a tripla piegatura, device che è stato soprannominato OPPO X Nendo.

Il concept di OPPO X Nendo

Grazie a tale soluzione, lo smartphone può essere agevolmente tenuto nel palmo della mano quando è completamente ripiegato su sé stesso. Con un primo scorrimento verso l’alto, mostra uno schermo da 1,5 pollici che dovrebbe essere sufficiente per controllare le notifiche, rispondere alle chiamate o accedere a un lettore musicale senza difficoltà.

Facendo scorrere ancora il device verso l’alto, l’utente si troverebbe tra le mani uno telefono con un display raddoppiato (la diagonale, infatti, arriva a 3,15 pollici), una dimensione che, a dire del produttore asiatico, dovrebbe essere adeguata per scattare foto o giocare con alcuni titoli più semplici.

Ma c’è anche un terzo livello: con un ulteriore scorrimento verso l’alto, infatti, il telefono arriva a vantare un display con una diagonale da 7 pollici, con un form factor piuttosto lungo (potrebbe ricelarsi comodo per il multitasking o l’utilizzo in modalità orizzontale).

OPPO ha pensato anche ad un pennino stilo, che può essere conservato nella scocca del telefono. Non mancano, infine, tre sensori fotografici sulla parte esterna insieme a un flash LED ma, dato che il produttore sta mettendo in risalto soltanto il design dello smartphone, le relative specifiche non sono state rivelate.

E se vi state chiedendo come potrebbe apparire nella relatà un telefono di questo tipo, ecco il video realizzato dal team di OPPO:

Purtroppo al momento non è possibile fare ipotesi sul lancio di uno smartphone dotato di tale design. Vi piacerebbe provarlo?