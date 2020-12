Oggi 14 dicembre 2020 diventerà probabilmente una data storica: tutti i servizi di Google come Gmail, YouTube, Calendar e Google Foto hanno smesso di funzionare presentando costantemente una pagina di errore. Il down sembra essere a livello Europeo e non solo italiano, anche se qualche segnalazione sta arrivando anche oltre oceano.

Youtube non funziona, seguono Gmail, Foto e Docs

Il primo servizio a crollare è proprio il servizio di streaming video di Google diventando di fatto irraggiungibile e mostrando la famosa scimmietta che comunica il disservizio. Anche tramite l’applicazione ufficiale per Android e iOS il servizio è di fatto irragiungibile.

A ruota sono seguiti disservizi anche su Google Foto, Gmail, Calendar, Google Docs, Fogli. Non da meno anche Google Discover che non permette di sfogliare le notizie basate sui propri interessi.

Non solo, anche Firebase, servizio di Google B2B utilizzato da milioni di applicazioni online, ha smesso di funzionare provocando una reazione a catena di dimensioni mondiali e amplificando i disservizi. Questo vuol dire che se alcuni servizi non legati al mondo Google non vi funzionano, il problema deriva proprio dai malfunzionamenti dell’azienda americana.

Novità in tempo reale

Aggiornamento 13.15: anche il Google Play Store ha iniziato a non funzionare non permettendo di fatto di scaricare nuove applicazioni o consultare le varie categorie.

Aggiornamento ore 13.30: i servizi sono tornati finalmente operativi dopo oltre 30 minuti di offline.

Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda anche se immaginiamo non tarderanno ad arrivare e probabilmente comunicheranno un disservizio su qualche infrastruttura o rete.

In aggiornamento… (aggiorna la pagina per leggere novità)