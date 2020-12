Come per qualsiasi altro dispositivo elettronica, capita che anche le cuffie true wireless di Samsung abbiano dei problemi e non siano più rilevabili dalla companion app. Ci riferiamo, in particolare, a Samsung Galaxy Buds, Buds+ e Buds Live, per le quali comunque ci sono alcune procedure che sembrano risolvere il problema.

Il problema sembra verificarsi più spesso se non utilizzate le cuffie per qualche giorno, con il rischio di trovarsi nella situazione in cui non si accendono più. Rimuovendole dal case di ricarica e reinserendole non sembrano dare segni di vita e l’applicazione spesso segnala che non c’è carica residua.

Se entrambe le cuffie sono “morte” non viene visualizzato nemmeno il livello di carica del case, ma per fortuna c’è un modo per riportare tutto in funzione. Ci vuole molta pazienza ma dai test condotti dai colleghi di XDA Developers sembra che le probabilità di riavere le proprie cuffie funzionanti siano molto elevate.

Innanzitutto assicuratevi che il case sia carico, il LED dovrebbe essere verde se la batteria residua è sufficiente, altrimenti collegatelo a una presa per la ricarica. Se una delle due cuffie funziona verificate che sia carica, meglio se al 100%, e rimuovetela dal case. Se entrambe non funzionano o non vengono rilevate sceglietene una per la procedura di “rianimazione” e poi ripetetela con la seconda.

Inserite la cuffia non funzionante nel case senza richiuderlo, verificando che il LED passi da rosso, che indica la ricarica, a verde, per segnalare la ricarica completa entro pochi secondi. Ripetete questa operazione per diverse volte, finché la luce rimane rossa, estraendo e reinserendo ogni volta la cuffia incriminata.

È possibile che l’operazione vada ripetuta per diverse volte, anche 25-50 nei casi peggiori. A un certo punto però il LED rimarrà rosso e l’app segnalerà la vostra cuffia, con una carica dell’1%. Non vi resta che lasciarla caricare al 100% ed eventualmente ripetere la procedura con l seconda cuffia, per avere entrambe nuovamente funzionanti.

Se la procedura non dovesse risolvere il problema potrebbe essere utile cancellare il pairing con lo smartphone e lasciare le cuffie in carica per almeno un’ora, o provare un hard reset, aprendo il case e tenendo premuto il tasto delle cuffie finché la luce rossa inizia a lampeggiare.

Se nemmeno queste soluzioni riescono a riportare in funzione le vostre cuffie, non vi resta che rivolgervi a un centro assistenza autorizzato per la riparazione o la sostituzione.